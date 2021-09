Framleis auke i alkoholsalet

innenriks

I andre kvartal i år vart det selt 8,69 millionar liter med rein alkohol. Det gir ein auke på 95.000 alkoholliter, eller 1,11 prosent, mot andre kvartal 2020, som var ein periode prega av svært sterk vekst, skriv Statistisk sentralbyrå.

I andre kvartal i år var Noreg framleis prega av koronarestriksjonar og låg grensehandel.

I snitt kjøpte kvar nordmann over 15 år 0,77 liter brennevin, 6,24 liter vin, 17,65 liter øl og 1,68 lit rusbrus i andre kvartal i år. Det svarer til 26,35 vareliter per innbyggjar, ein nedgang på 0,21 liter frå same kvartal i fjor.

