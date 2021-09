Fagforeiningstopp med kraftig åtvaring til Ap om oljeskatt

innenriks

Knappe to veker før valet la regjeringa fram eit høgst uventa forslag om å stramme inn oljeskatten.

Arbeidarpartiets leiar Jonas Gahr Støre har overfor NTB halde døra på gløtt for det overraskande forslaget frå regjeringa.

– Svaret mitt er at vi er opne for å vurdere det. Men vi skal no setje oss inn i det dei har lagt fram, sa Støre til NTB etter pressekonferansen til regjeringa tysdag.

Den døra må lukkast hardt igjen, meiner Richard Storevik. Han er leiar for Fellesforbundets største avdeling, avdeling 5. Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor og organiserer mellom anna oljearbeidarar.

Storevik seier at han er skuffa over Høgre.

– Dei har vore på den linja at dei ønskjer å utvikle, ikkje avvikle, næringa. No er dei tilbake til at dei vil avvikle, seier Storevik.

Ber Ap setje ned foten

Storevik er tydeleg på at han forventar at Arbeidarpartiet vidarefører den mellombelse oljeskattepakken frå i fjor, dersom Støre blir leiar for ei ny regjering etter stortingsvalet.

– Oljeskattepakken må vidareførast i ein periode. Det er mi klare tilråding, seier Storevik.

– Så Ap bør ikkje seie ja til regjeringsforslaget til ny oljeskatt?



– Nei.

Storevik seier at oljeskattepakken har vore eit viktig tiltak for næringa.

– Vi ønskjer føreseielegheit. Skrur du av motoren no, så vil ikkje maskina gå vidare, seier han.

– Kor lenge bør oljeskattepakken vidareførast?

– Så lenge marknaden treng stimulans, seier Storevik.

Vil ha meir tid

Leiar Frode Alfheim i LO-forbundet Industri Energi ber på si side Arbeidarpartiet og andre om å ha is i magen. Han viser til at forslaget først skal leggjast fram, før det skal ut på ein fleire veker lang høyring.

– No må alle parti respektere at også næringa skal seie si meining før dei endeleg konkluderer med kva dei meiner om saka. Den norske modellen gjeld òg i valkamp, seier Alfheim.

Til liks med Fellesforbundet, organiserer Industri Energi tilsette i oljeindustrien.

Alfheim kallar prosessen rundt regjeringsforslaget for dårleg.

– Vi har ikkje forhandskonkludert, men Arbeidarpartiet veit at vi meiner at det ikkje har vore ein god prosess. Så reknar eg med at vi skal drøfte forslaget både med dagens og framtidige regjeringsparti, seier Alfheim.

Han seier at forbundet no skal bruke tid på å finne ut korleis forslaget treffer næringa.

– Vi er i dialog med dei som merkar endringane i heile verdikjeda, seier han.

Dette er forslaget

Regjeringas skatteforslag vart lagt fram under stort hemmelighetskremmeri like før TV-nyheitene tysdag kveld.

Målet er ifølgje regjeringa ein strammarar og meir nøytral oljeskatt:

* Dagens reglar for avskriving og friinntekt i særskatten skal frå og med 2022 blir erstatta med ein kontantstraumsskatt med umiddelbart frådrag for investeringskostnader.

* Leiterefusjonsordninga blir avvikla.

* Samla skatteprosent held fram med å vere 78 prosent. Men fordi selskapsskatten kjem til frådrag i særskatten, blir særskattesatsen auka teknisk til 71,8 prosent.

