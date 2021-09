Barnehagetilsett dømt til over tre års fengsel for overgrep mot fleire barn

innenriks

Mannen erkjende straffskuld både for seksuell handling mot barn i barnehagen der han jobba, og for å ha lasta ned, delt og produsert overgrepsmateriale, melder Aftenbladet.

I rettssaka erkjende tiltalte òg straffskuld for overgrep mot sine eigne barn, men nekta for å vere skuld i valdtekt.

Retten fann det likevel bevist at han var skuldig òg i valdtekt, og at han var grov som følgje av dei fornærmedes unge alder og at det skjedde fleire gonger.

Straffa inkluderer straffereduksjon for at mannen tilstod og erkjende skuld for dei fleste forholda. Aftenbladet skriv at politiet ikkje var kjent med alle forholda mannen vart tiltalt for, før han sjølv opplyste om dei under avhøyr.

Mannen er òg frådømd retten til å jobbe med barn og ungdom for alltid. Forsvararen til mannen, advokat Sigurd Rønningen, seier til Aftenbladet at klienten hans ikkje kjem til å anke dommen av omsyn til dei fornærma.

– Han ønskjer å gjere seg ferdig med saka og å leggje ho bak seg. Han vil sone sin dom og få hjelp for sitt problem, seier Rønningen.

