Auka oljepris førte til markant oppgang på Oslo Børs

Oppgangen i oljeprisen kjem etter eit møte i Opec+ der landa vart samde om å halde seg til planen med å auke oljeproduksjonen med 400.000 fat per dag kvar månad framover.

Ved stengjetid vart nordsjøolja omsett for like over 73 dollar fatet, opp 2,6 prosent.

Blant dei mest omsette selskapa var Norwegian-aksjen som enda ned 1,6 prosent. Like etter børsopning vart det kjent at Folketrygdfondet har kjøpt Norwegian-aksjar for 188 millionar kroner. Dermed eig fondet no 6,96 prosent av selskapet, skriv E24.

Equinor enda opp 3,4 prosent, medan speleplattforma Kahoot enda opp heile 5,2 prosent. Norsk Hydro hadde ein oppgang på 1,7 prosent, medan Mowi enda opp 1,8 prosent.

På dei viktigaste børsane i Europa var det òg oppgang torsdag.

CAC 40 i Paris var opp 0,1 prosent ved 17-20-tida, medan FTSE 100 i London var opp 0,2 prosent. DAX 30 i Frankfurt var marginalt opp 0,02 prosent.

