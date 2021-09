Afghanarar i Noreg vil vere fosterforeldre for dei evakuerte barna

innenriks

Bufetat region aust har ansvaret for dei 28 barna som vart evakuerte frå Kabul til Noreg, skriv Vårt Land.

Dei siste to vekene har dei fått 59 førespurnader frå folk over heile landet som ønskjer å bli fosterheim for barna, eller få informasjon om kva det inneber å vere fosterheim.

– Totalt fekk vi 219 førespurnader i denne perioden mot 137 i same periode i fjor. Det er altså ein markant auke samanlikna med i fjor. Mange av førespurnadene kjem frå menneske og familiar med afghansk bakgrunn, seier kommunikasjonssjef Guro Elizabeth Andersen Frydenlund i Bufetat region Aust.

