71 nye smittetilfelle i Bergen

Dei smitta som er registrert i Bergen siste døgn, er slik fordelt i aldersgruppene: 2 (0-5 år), 13 (6-12 år), 19 (13-19 år), 18 (20-29 år), 5 (30-39 år), 3 (40-49 år), 6 (50-59 år), 3 (60-69 år) og 2 (70-79 år), opplyser kommunen.

49 er nærkontaktar, eitt tilfelle er importsmitte og 21 har ukjend smitteveg.

2995 personar testa seg onsdag. Til no under pandemien har 9.422 bergensarar fått påvist smitte.

– Som venta ser vi no at smitten kryp nedover i alder. I dag er det aukande smitte i aldersgruppa 6–12 år. 21 smittetilfelle er registrerte som smitte på skulen. Det viktigaste foreldre no kan gjere, er å halde barna heime når dei er sjuke. Får barnet nedsett allmenntilstand eller feber i kombinasjon med luftvegssymptom, bør ein vurdere få barnet testa, seier smittevernoverlege Egil Bovim.

