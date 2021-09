Støre opnar for å vurdere ny oljeskatt

innenriks

– Svaret mitt er at vi er opne for å vurdere det. Men vi skal no setje oss inn i det dei har lagt fram, seier Støre til NTB.

NTB møter han i Bergen, der Støre var midt i førebuingane til TV 2s partileiardebatt då regjeringa hasteinnkalla til pressekonferanse tysdag kveld.

Støre fortel at Arbeidarpartiet tek saka såpass på alvor at dei fekk med seg pressekonferansen. Men det er for tidleg for han å seie noko definitivt om forslaga.

– Dette er spørsmål som har innverknad på aktivitet, arbeidsplassar, klima, mange forhold. Så vi skal ta stilling til dette når vi har fått studert det.

– Kom regjeringa dykk i forkjøpet ved å leggje dette fram heilt på tampen av perioden?

– Nei, det vil eg ikkje seie. Eg synest det var litt overraskande at det kom ei veke før valet, men det får så vere.

Vedum: – Litt unorsk

Senterpartiets leiar Trygve Slagsvold Vedum meiner forslaga må gjennomgåast grundig.

Han reagerer på måten regjeringa la fram skattepakken på.

– Olje- og gassnæringa er Noregs tyngste private næring. Det at det kjem eit slikt utspel ei veke før eit val, utan at det finst noko høyringsdokument, det er litt unorsk, seier Vedum til NTB.

Sp-leiaren understrekar at ingen har sett heile forslaget enno, sidan sjølve høyringsdokumentet ikkje kjem før neste veke.

Dermed blir det vanskeleg å ta stilling til innhaldet.

– Ein kan ikkje på sparket ta stilling til forslag som berre har komme i ei pressemelding. Det handlar om tusenvis av arbeidsplassar rundt omkring i Noreg, seier Vedum.

«Strammare og meir nøytral»

Skatteforslaget vart lagt fram under stort hemmelegheitskremmeri like før TV-nyheitene tysdag kveld – under to veker før valet.

Målet er ifølgje regjeringa ein «strammare og meir nøytral» oljeskatt:

* Dagens reglar for avskriving og friinntekt i særskatten skal frå og med 2022 blir erstatta med ein kontantstraumsskatt med umiddelbart frådrag for investeringskostnader.

* Leiterefusjonsordninga blir avvikla.

* Samla skatteprosent held fram med å vere 78 prosent. Men fordi selskapsskatten kjem til frådrag i særskatten, blir særskattesatsen auka teknisk til 71,8 prosent.

Selskapa må ta risikoen

Dei nye reglane vil ifølgje klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) bety at risiko blir flytta frå staten til selskapa.

– Med det gamle skattesystemet tok staten ein større del av risikoen ved investeringar enn den gjer i andre næringar. Det betyr at investeringar som er marginalt lønnsame eller kanskje ulønnsame, likevel blir gjennomførte, sa Rotevatn til NTB etter framlegginga tysdag.

– Med forslaget vårt er det selskapa sjølv om tek den fulle og heile risikoen ved investeringar.

Mottakinga av forslaget har vore blanda, men både miljørørsla og industrien fastslår at konsekvensen truleg blir mindre leiteaktivitet på sokkelen.

– Med dette forslaget kan eg seie med éin gong at regjeringa ikkje vil overleve denne budsjetthausten om dei skal gjere det opp med oss, åtvara Framstegspartiets leiar Sylvi Listhaug etter framlegginga.

