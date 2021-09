Solberg held pressekonferanse om koronasituasjonen torsdag

innenriks

Pressekonferansen vil særlege dreie seg om gjenopninga og smitte blant barn og unge.

Helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg vil òg vere til stades, melder regjeringa i ei pressemelding.

Førre veke auka smittespreiinga i aldersgruppa 13–19 år med 174 prosent. Smitte blant barn og unge har ført til høgt press på smittesporinga i fleire kommunar, og Oslo kommune varslar at dei skal starte med massetesting av elevar i vidaregåande og på ungdomstrinnet frå og med måndag for å oppdage koronasmitte tidleg.

Regjeringa har tidlegare varsla at dei snart vil komme med ei avklaring om vaksinasjon av barn ned til tolv år. Helseminister Bent Høie (H) sa onsdag til VG at regjeringa ikkje ønskjer at barn skal smittast i det tempoet som skjer no.

