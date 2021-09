September kan gi varmerekord i sør

innenriks

– Starten av september blir stort sett det same som august, med nedbør i dei same stadene, seier vakthavande meteorolog Eldbjørg Moxnes i Meteorologisk institutt til NTB.

For landet sett under eitt kom det 35 prosent mindre nedbør enn normalt i august. Unntaket var Trøndelag og Møre og Romsdal der det vart målt 50 til 100 prosent meir nedbør enn normalt.

Sjølv om august no har vorte til september, vil ikkje starten på den nye månaden by på dei store overraskingane vêrmessig.

– Inn mot helga skjer det eigentleg ikkje så mykje. Det er mykje av det same som det har vore dei siste dagane. Vi har framleis eit lågtrykk som ligg delvis over Sør-Noreg, og eit lågtrykk i nord. Det er eit skilje omtrent ved Stad og Dovre, seier Moxnes.

Opp mot 25 grader

Dermed ligg det an til fleire tørre dagar i Vestland, austafjells og på Sørlandet, og den varmaste dagen fram mot helga ser ut til å bli torsdag.

– Det kan det bli opp mot 25 grader i Telemark og langs Agderkysten, og då nærmar ein seg septemberrekordar, seier statsmeteorologen.

– Så blir det nok litt kaldare fredag, men det vil framleis vere tørt i dei områda inn mot helga.

I Møre og Romsdal, Trøndelag og vidare nordover ser det derimot ut til å bli nedbør. Ifølgje Moxnes er det Trøndelag og Helgeland som får mest nedbør her dei kommande dagane.

Fare for snø

I nord er stikkordet dei kommande dagane byevêr. Ifølgje meteorologen vil det bli opphald innimellom, men det blir ein god del byer og gradvis fallande temperaturar.

På Twitter skriv meteorologane at det frå fredag blir venta snøbyer over 200–500 meter i Nord-Troms og Kyst- og fjordstrøka i Vest-Finnmark.

– Det er òg fare for nattefrost. Dette kan gi vanskelege køyreforhold, står det i meldinga.

Mot helga ser høgtrykket ut til å vinne kampen mot lågtrykket òg i nord. Høgtrykket som har lege over Sør-Noreg dreg seg i helga litt innover Nord-Noreg, noko som betyr at det kan bli stort sett opphald over heile landet søndag.

– Gjennom helga blir det gradvis betre, men det er nok litt forbigåande. Det ser ut som nedbøren er tilbake allereie neste veke, seier meteorologen.

Sommaren er over

Korleis vêret blir etter helga er usikkert, men dei siste prognosane tyder på at det vil bli lite nedbør i sør. Det ser òg ut til at det kalde vêret er forbigåande, og at det bli opp mot 20 grader fleire stader utover veka.

Men Moxnes presiserer at prognosane er usikre.

Men at vêret er ganske ulikt i nord og sør er udiskutabelt: Enkelte stader i Sør-Noreg er skogbrannfaren på gult nivå, medan det i nord er fare for snø.

– Det er jo eit langstrekt land, så det er jo store forskjellar. Det er ikkje uvanleg, og det kjem av storleiken på landet. Det er sjeldan at lågtrykka og høgtrykka dekkjer heile landet, seier meteorologen.

Til sist kan det nemnast at sommaren på Svalbard ser ut til å vere over for i år. Her kan det komme både sludd og snø dei neste dagane.

(©NPK)