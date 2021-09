Politiet minner folk om å fornye passet sitt

innenriks

– For å unngå at alle søkjer samtidig og det blir lange ventetider, får mange no ei påminning om å fornye passa sitt i god tid viss dei har behov for det, seier seksjonssjef Arne Isak Tveitan i Politidirektoratet i ei pressemelding.

Politiet reknar med at mange pass gjekk i fjor ut, utan at dei vart fornya på grunn av pandemien. Det er berre eit utval av innbyggjarar som får SMS, og politiet tilrår alle som treng nytt pass, å bestille ein time i god tid.

– Innbyggjarane kan vere sikre på at denne meldinga er frå politiet. Den inneheld inga oppmoding om å dele personopplysningar, berre ei oppmoding om å bestille seg ein passtime viss dei treng det, seier Tveitan.

Utsendinga blir basert på informasjon om kvar ein sist søkte om pass, og startar med pass som gjekk ut frå byrjinga av mars 2020.

(©NPK)