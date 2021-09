Politiet legg bort sak om skoten ulv

innenriks

Saka er lagd bort fordi ingen straffbare forhold er bevist, opplyser Innlandet politidistrikt i ei pressemelding.

– Politiet har konkludert med at det ikkje finst bevis for at noko straffbart har funne stad, heiter det.

Politiet har etterforska saka sidan ulven vart skoten, og personen som skaut ulven, har hatt status som mistenkt.

– Etterforskinga har vore retta mot om ulven vart skoten i nødverje. Basert på dei opplysningane som har komme fram, vart ulven felt i samband med at den angreip sauer på staden, skriv politiet.

