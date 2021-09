Person funne på Lillehammer døydde av drukning

innenriks

Personen er enno ikkje sikkert identifisert. Politiet har sett i gang teknisk og taktisk etterforsking, og det er gjort undersøkingar på staden.

Politiinspektør Liv Hilde Nytrøen i Innlandet politidistrikt seier til NTB at dei jobbar med å finne ut av om det dreier seg om ei ulykke eller om noko straffbart har skjedd. Ho seier det per no ikkje er nokon mistenkte i saka.

– Det er tidleg i etterforskinga, så politiet jobbar med å få oversikt over situasjonen. Vi har ikkje fått sikker identifisering enno, men det er òg noko vi jobbar med og håpar på å avklare utover kvelden, seier Nytrøen.

