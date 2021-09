PST undersøkjer pulverbrev til Elden

innenriks

– Det er naturleg å undersøkje om det kan vere ein samanheng mellom det som no har skjedd, og denne saka, seier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til NRK.

Advokatfirmaet Elden i Oslo sentrum fekk førre veke eit brev som inneheldt kvitt pulver. Ingen vart skadde eller opplevde noko form for ubehag, ifølgje Oslo politidistrikt. Det vart seinare konstatert at pulveret var ufarleg.

Også for vel eit år sidan fekk advokatfirmaet eit brev med kvitt pulver. Konvolutten var adressert til advokat John Christian Elden, forsvararen til Laila Bertheussen, sambuaren til tidlegare justisminister Tor Mikkel Wara.

Aktor Marit Formo i straffesaka mot Bertheussen, som vart dømt til eitt år og åtte månaders fengsel for angrep på demokratiet og truslar mot leiande politikarar, påpeika i retten at det berre kunne ha vore Bertheussen som stod bak denne og dei fire andre sendingane.

Bertheussen nektar alle former for straffskuld og anka den knusande dommen på staden. Berre straffeutmålingsanken slapp igjennom til lagmannsretten. Domstolen har sett av to dagar i desember til ankebehandlinga.

Avgjerda om å nekte full ankebehandling er anka til Høgsterett.

