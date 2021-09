Oslo startar med drop-in-vaksine for 16- og 17-åringar

innenriks

Leiar for vaksineprogrammet i Oslo, Miert Skjoldborg Lindboe, seier til Avisa Oslo at alle vaksinesentera frå måndag vil opne for drop-in vaksinasjon av innbyggjarar fødd i 2004 og 2005.

– Ved drop-in kan ein få hjelp til å setje opp vaksinetime, eller få vaksine på staden viss bydelen har ledige timar, seier Lindboe.

Fleire i denne aldersgruppa har allereie fått tilbod om vaksine, og det er ope for at dei kan registrere at dei vil ha vaksinen.

4.022 personar har dei siste to vekene vorte registrerte smitta i Oslo. Klart flest smitta dei siste 14 dagane er det i aldersgruppa 10 til 19 år, der det er registrert 1.780 smitta.

(©NPK)