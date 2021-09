Norsk Journalistlag og Utdanningsforbundet til Riksmeklaren

innenriks

– Vi så liten forhandlingsvilje, og vi erfarer at frontfag blir brukt som tak over tid. Derfor må vi gå til Riksmeklaren for å finne ei løysing, seier Norsk journalistlags forhandlingsleiar Mads Backer-Owe i ei pressemelding.

NJ har varsla plassoppseiing for alle dei 13 medlemmene sine i Utdanningsforbundet. Det betyr at dersom meklinga ikkje kjem i hamn, vil desse gå ut i streik. Meklingsfristen er ved midnatt natt til torsdag, skriv Riksmeklaren.

– Målet vårt er å komme fram til ei løysing. Men samtidig er landsstyret og organisasjonen førebudd for alternativet, seier NJ-leiar Dag Idar Tryggestad.

(©NPK)