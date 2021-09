Massetesting på alle ungdomsskular og vidaregåande skular i Oslo frå måndag

innenriks

– Massetesting er viktig for at elevane våre og tilsette skal ha ein føreseieleg og trygg skulekvardag. Vi ønskjer at elevane våre skal kunne vere mest mogleg på skulen, i ein mest mogleg normal kvardag. Massetesting er viktig for å få til det, seier Marte Gerhardsen, utdanningsdirektør i Oslo.

Oslo påpeikar at smitten er klart størst blant uvaksinerte og spesielt blant barn og unge i Oslo.

– Massetesting er eit verktøy for ein normal skulekvardag. Vi håpar at det i tillegg vil gi oss betre kontroll over smitten i skulane, seier Elisabeth Vennevold, leiar for TISK-strategien i Oslo kommune.

Kommunen er òg i gang med å planleggje massetesting på barnetrinnet.

Skulane får mellom to og fire vekers forsyningar av sjølvtestar av gongen. Utsendinga av sjølvtestar byrjar onsdag 1. september. Kvar elev skal få åtte testar av gongen, som altså er fire vekers forbruk.

Testen er frivillig, men kommunen oppmodar elevar til å ta han.