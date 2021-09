Lagmannsretten skjerpa straff for valdtektsdømd mann

innenriks

Mannen var allereie rettskraftig dømd i Nedre Telemark tingrett for valdtekt av ei kvinne i august 2019, då Agder lagmannsrett skulle ta stilling til to andre punkt i tiltalen mot han.

No har lagmannsretten konkludert med å dømme 48-åringen for seksuell utnytting av ein 18 gammal stedotter, som retten slår fast at stod i eit avhengnadsforhold til han, og for truslar mot ein tidlegare sambuar.

Fleire av tilfella der mannen har utnytta stedottera, beskriv lagmannsretten til å grense opp til valdtekt.

Lagmannsretten har dømt mannen til seks år og ni månaders fengsel, tre månader meir enn han vart idømd til i tingretten. Erstatningane til alle dei tre offera på til saman 375.000 kroner, hadde ikkje vorte anka og var dermed rettskraftig avgjort i tingretten.

(©NPK)