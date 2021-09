Kraftig auke i talet sysselsette

innenriks

– Auken i talet på sysselsette må sjåast i samanheng med at talet på ufrivillig permitterte har gått ned i same periode, seier seksjonssjef Tonje Køber i SSB.

Tala viser at talet på sysselsetje i juni var tilbake på omtrent same nivå som før koronakrisa starta i mars 2020 – òg når ein målet det i prosent av befolkninga.

Frå mars til juni var det berre små endringar i arbeidsløysa. Dei 138.000 arbeidslause i juni utgjorde 4,8 prosent av arbeidsstyrken, som er omtrent same nivå som i dei førre månadene i 2021.

Arbeidsløysa auka frå eit nivå på under 4 prosent før innføringa av koronatiltaka i mars 2020 til eit nivå på over 5 prosent i fjor haust.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) seier det er svært gledeleg at fleire kjem tilbake i jobb.

– Det er lenge sidan vi har sett ein så sterk sysselsetjingsvekst. No er vi tilbake på nivå med før koronakrisa, noko som tyder på at det målretta tiltaket til regjeringa for å få fart på Noreg har fungert, seier han.

– Det er framleis krevjande tider i ein del bransjar, og for mange står utanfor arbeidslivet. Vi må halde trykket oppe for å leggje til rette for at fleire jobbar kan skapast, og for at bedrifter kan ta ledige og permitterte tilbake i jobb i tida som kjem.

