Høie og Nakstad: Nasjonale innstrammingar vil ikkje stanse smitten

FHI-direktør Camilla Stoltenberg påpeika overfor NRK onsdag morgon at det er særleg smitten i skulane som vekkjer bekymring. Ho slo fast at smitten hadde auka raskare enn FHI og Helsedirektoratet hadde forventa, og at dette ikkje er ønskjeleg.

– Eg er heilt samd med Camilla Stoltenberg, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til VG onsdag.

Han seier styresmaktene ikkje kan ha som krav at ingenting blir problematisk, men understrekar at ein må finne løysingar og justere kursen undervegs.

Helseministeren understrekar viktigheita av lokale tiltak, og legg til at skulane sjølv kan velje å ha skular på til dømes gult nivå.

– Nasjonale innstrammingar er ikkje nødvendig no og har ikkje betydning for denne smittespreiinga. Viss vi innfører strenge tiltak for barn og unge nasjonalt vil det ramme barn òg stader der det ikkje er smitte, seier Høie til VG.

Heller ikkje assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad meiner nasjonale innstrammingar er den beste løysinga.

– Å innføre nasjonale tiltak no, som i stor grad vil rette seg mot nesten tre millionar fullvaksinerte personar, vil ikkje ha nokon særleg smittebegrensende effekt og derfor vere vanskeleg å forsvare ut frå kravet smittevernlova har til nødvendigheit og proporsjonalitet, seier Nakstad til NTB.

Han oppmodar igjen til lokalt innretta tiltak mot aldersgrupper med mykje smitte i kommunane.

– Det er det einaste som vil gi god effekt på smittespreiinga, seier Nakstad.

