Høie: Satsar ikkje på flokkimmunitet blant barn

innenriks

Regjeringa har fått kritikk frå enkelte fagpersonar for å ikkje innrømme at det som skjer no, er at det blir satsa på flokkimmunitet blant barn. På spørsmål frå VG avviser Høie kontant at det er dette som skjer.

– Nei, vi satsar ikkje på flokkimmunitet blant barn. Vi ønskjer ikkje at barn skal smittast i det tempoet som er no, så vi forventar at tiltaka som no blir gjennomførte i kommunane, skal bidra til å redusere smitten blant barn og unge, seier Høie.

Han seier vidare at helsestyresmaktene ikkje opererer med noko tal på kor mykje smitte ein kan tole blant unge.

– Vi opererer ikkje med tal på dette, men det som er viktig, er at kommunane som opplever smitte, klarer å avgrense smittespreiinga og bruker tiltak. Ei rekkje kommunar med utbrot har innført tiltak dei siste dagane – både i skulen, men også utover skulen, seier helseministeren.

