Høie: Meir smitte blant barn og unge enn vi hadde trudd

– Smittespreiinga blant barn og unge kom raskare og i større omfang enn vi hadde ønskt og trudd, seier Høie til NTB.

Noko av årsaka er at barn og unge er mykje saman både i barnehage og skule, men også på fritida, trur han.

– Vi er òg merksame på tiltak retta mot fritidsaktivitetane til barna. Dette heng saman, seier Høie.

– No er det i utgangspunktet få reglar om dette, og vi ønskjer at det skal vere sånn så lenge som mogleg. Men fører smittesituasjonen til at mange barn er i karantene og må vere heime frå skule og barnehage, har kommunane støtte frå regjeringa til å innføre tiltak.

– For mange har vorte smitta

Høie avviser at helsestyresmaktene har undervurdert smitteevna til viruset, men er samd i FHI-direktør Camilla Stoltenbergs uttale til NRK om at smittestrategien i haust ikkje har fungert godt nok.

– For mange har vorte smitta på for kort tid. Smitten vi har no, er ikkje der vi ønskjer å vere. Den er for høg, og det går for raskt. Det er viktig at vi saman med kommunane får betre kontroll på smittesituasjonen, seier Høie.

Kommunane fekk ikkje nok tid til massetesting

Helseministeren erkjenner òg at kommunane ikkje fekk god nok tid til å førebu seg på massetesting av skuleelevar.

– Ja, det er noko vi tek sjølvkritikk på. Det er årsaka til at vi førre veke justerte råda til kommunane som stod i ein vanskeleg situasjon. Vi er i vidare dialog med kommunane for å sjå om det behovet for ytterlegare justeringar.

– Saman gjer vi noko vi aldri har gjort før. Vi kan ikkje ta som utgangspunkt at det ikkje oppstår problem. Det er då viktig at vi er opne for å gjere justeringar og snakke godt saman.

Han kjem med dette rådet til kommunane med høg smitte i skulane:

– Viss smittesituasjonen er sånn at barna må vere meir heime enn når skulen er på gult nivå, er det betre å gå til gult nivå.

FHI estimerer 4.900 smitta dagleg

Dersom dagens smittebilete ikkje endrar seg, estimerer Folkehelseinstituttet at omtrent 4.900 personar i Noreg vil bli smitta kvar dag om tre veker.

Samtidig trur dei at 188 personar vil vere innlagt på sjukehus, og 23 vil ha behov for respiratorbehandling.

– Vi ønskjer jo ikkje å komme i den situasjonen, og det er derfor det blir jobba med tiltak. Fleire kommunar har innført tiltak lokalt. Vi kjem til å jobbe vidare tett med kommunane med dette. Modelleringa tek ikkje omsyn til betydeleg framdrift i vaksinasjonen, seier Høie.

Han ber folk som får tilbod om å påskunde dose to, om å takke ja til dette.

Ber om avklaring om vaksine

Arbeidarpartileiar Jonas Gahr Støre bad tysdag regjeringa om ei rask avklaring om 12-15-åringar skal få tilbod om vaksine, noko hans partifelle og byrådsleiar i Bergen, Roger Valhammer, gjentok på ein pressekonferanse om koronasituasjonen i kommunen onsdag.

Årsaka til at denne avklaringa endå ikkje har komme, er ifølgje Høie at dei ønskjer mest mogleg oppdatert kunnskap når denne tilrådinga kjem.

– Vi skal komme med ei tilråding raskt og i god tid før denne gruppa eventuelt skal vaksinerast. Vaksinasjonen startar uansett ikkje tidlegare. 16-17-åringane er prioriterte framfor denne aldersgruppa, seier Høie.

