Høg oljepris bidrog til stort handelsoverskot i 2. kvartal

innenriks

Eksportinntektene på råolje og naturgass er førebels berekna til vel 144 milliardar kroner for kvartalet. Dette var omtrent som førre kvartal, men over 84 milliardar meir enn i same kvartal i fjor, ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB).

Auken kom av i all hovudsak av høgare prisar på olje- og gasseksporten, medan dei eksporterte voluma var om lag som før.

Total eksport enda på 350 milliardar kroner i 2. kvartal, noko som er 13 milliardar høgare enn førre kvartal – og 111 milliardar meir enn same kvartal i 2020.

I tillegg til veksten i olje- og gasseksporten bidrog òg raffinerte petroleumsprodukt, metall og elektrisitet til høgare eksportinntekter.

Samla import enda på om lag 289 milliardar kroner, opp nær 25 milliardar kroner frå 1. til 2. kvartal. Den sterke oppgangen var først og fremst driven av vareimporten der import av bilar, maskiner, metall og raffinerte petroleumsprodukt bidrog mykje.

