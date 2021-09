Fengsla mordbrannsiktet ventar på anke

innenriks

Romerike og Glåmdal tingrett bestemde onsdag at den mordbrannsikta mannen skulle lauslatast då politiet bad om forlengd fengsling. Politiet anka likevel avgjerda og bad om såkalla utsetjande verknad, at den sikta må sitje fengsla fram til anken er avgjord.

Ein familiemedlem omkom i rekkjehusbrannen på skedsmokorset 3. august.

I avgjerda skriv retten at det er enkelte forhold som taler for at det er skilleg grunn til å mistenkje mannen for ei straffbar handling. Mistanken blir likevel karakterisert som svak, og han er ikkje styrkt sidan mannen vart fengsla 24. august.

Dommaren trekkjer inn fleire moment han meiner underbyggjer at den sikta ikkje kan mistenkjast. Mellom anna at han vart påført mange brannskadar då han prøvde å gå inn i den brennande bygningen for å redde ut familiemedlemmen, som framleis var i bygget. Sikta hadde heller ikkje innbuforsikring og hadde derfor ikkje noko motiv i den retninga.

Funn på brannstaden kan peike i retning av at brannen ikkje vart påsett av den sikta, skriv retten vidare og viser til at den avdøde kan ha hatt moglegheit til sjølv å ta seg ut av huset då brannen oppstod.

Politiet og forsvararen hadde onsdag frist til å levere støtteskriva sine til lagmannsretten. Advokat Ole-Kristian Ringnes, som forsvarer den sikta, seier til NTB at han ikkje veit kor lang tid lagmannsretten vil bruke på å avgjere anken.

