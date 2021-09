FHI har gitt regjeringa vaksineråd om 12-15-åringar

innenriks

– Der vil det komme ei avgjerd frå regjeringa ganske raskt, seier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet til NTB.

Regjeringa har innkalla til pressekonferanse torsdag. Om det blir kunngjort ei avgjerd om vaksinasjon av 12-15-åringane, er uvisst. Men i innkallinga vart det kunngjort at pressekonferansen særleg vil dreie seg om gjenopninga og smitte blant barn og unge.

Har utarbeidd råd

Stoltenberg stadfestar at FHI har levert frå seg sine tilrådingar.

– Vi har utarbeidd eit råd, og dei vurderer det. Det går raskt frå vi leverer rådet til dei fattar ei avgjerd, seier ho.

FHI har i si vurdering sett på risikoen for barn og unge viss dei får koronasjukdom. Det gjeld særleg risikoen for å bli alvorleg sjuk og få følgjetilstanden Misc (Multisystem Inflammatory Syndrom in children). Misc er ein betennelsestilstand som kan ramme fleire organ, og nokre barn og unge har vorte så alvorleg sjuke at dei har vorte innlagde på sjukehus.

– Så har vi vege dette opp mot nytta av vaksinen for det enkelte barnet og risikoen for vaksinen. I alle fall den kjende risikoen, men også moglegheita for ukjende biverknader, seier Stoltenberg.

Vektlegg nytta for kvart enkelt barn

Ein kjend, men sjeldan biverknad, som FHI har sett på i si vurdering, er hjartebetennelse og hjarteposebetennelse.

– Vi har òg sett på moglegheit for å oppnå immunitet i befolkninga, men det viktigaste har vore å vurdere nytta og ulempene for kvart enkelt barn, seier ho.

Folkehelseinstituttet skreiv i ein ny rapport onsdag at koronaviruset generelt lite farleg for barn og ungdom, og det er få av dei som blir svært sjuke og blir lagt inn på sjukehus. Det ser heller ikkje ut til at seinfølgjer av gjennomgått covid-19 er vanleg hos barn og unge.

(©NPK)