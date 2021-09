FHI: Lite koronasjukdom og få seinfølgjer blant barn

innenriks

I ei oppdatering skriv Folkehelseinstituttet at det heller ikkje ser ut til at seinfølgjer av gjennomgått covid-19 er vanleg hos barn og unge.

Tal frå Noreg viser at 0,4 prosent av dei som får påvist koronaviruset i alderen 0–17 år, blir innlagde på sjukehus. Gjennomsnittleg tid dei er innlagde, er to døgn, noko som tyder på at dei fleste fort blir friske igjen. I Noreg har det fram til no vore omtrent 140 barn med covid-19 innlagt i sjukehus sidan starten av pandemien, skriv FHI.

Dei understrekar likevel at det framleis er viktig med tiltak for smittevern i skular og barnehagar. Truleg blir barn heller ikkje hardt ramma av såkalla seinskadar eller seinfølgjer etter å ha vorte koronasmitta.

– Hos barn og unge ser det ut til at det er sjeldnare med langvarige symptom etter gjennomgått covid-19, seier overlege Margrethe Greve-Isdahl i FHI.

