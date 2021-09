Bergen-byrådsleiar: Ikkje lenger grunnlag for koronatiltak ein kan straffast for

innenriks

– Vi må framleis avgrense smitten medan vi ventar på fleire fullvaksinerte. Men byrådet meiner det i Bergen ikkje lenger er forholdsmessig å ha tiltak du kan straffast for å bryte, slik situasjonen er no, seier byrådsleiar Roger Valhammer (Ap).

Han seier alle forskriftsfesta tiltak blir oppheva og blir erstatta med tilrådingar, men ber likevel bergensarar om å følgje tiltaka.

– Det betyr at dette framleis er noko alle bergensarar må følgje i tida framover, men reint juridisk sett inneber det ikkje lenger straff, seier Valhammer.

Han ber alle høgare utdanningsinstitusjonar om å bruke annakvart sete, og viser til at smitten er størst hos dei mellom 15 og 22 år.

Det vil framleis vere lov å skjenkje like lenge utandørs som innandørs ut september, opplyser Valhammer. Førre veke stoppa Bergen kommune ordninga med at barn og unge under 18 år kan sleppe smittekarantene viss dei testar seg. Dette blir vidareført.

Valhammer ber òg om avklaring rundt vaksinasjon av dei mellom 12 og 15 år. Bergen kunne starta med dette dersom avklaringa hadde komme.

– Viss dei skal vaksinerast, må vi få byrje å vaksinere dei. Skal dei ikkje vaksinerast, må regjeringa seie det, og dei må seie det no, seier byrådsleiaren.

Det vart onsdag registrert 65 nye koronasmitta i Bergen.

