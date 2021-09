Ap vil ha slutt på «bingo» i psykisk helsevern – lovar samtale til alle med tilvising

innenriks

– Kjem du inn i psykisk helsevern, så kan det vere bingo. Det fortener ikkje folk som slit, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre til NTB.

Han viser til at ein stort sett veit vegen vidare når folk blir tilvist med ein kreftdiagnose, men at det ikkje er slik for psykisk helsevern.

Folk blir ofte avvist sjølv om dei har ei tilvising frå fastlegen.

– Då må dei kanskje tilbake igjen og få ei ny tilvising. Det er tapt tid, og det er store belastningar, seier han.

Støre lovar å rydde opp viss han får makta. Løftet vart presentert saman med Arbeidarpartiets nye sjukehuspolitikk på Haukeland sjukehus i Bergen onsdag.

– Vi vil sjå på organiseringa, slik at du får ein vurderingssamtale av ein fagperson tidleg. Då er det avklart kva som er vegen vidare. Du ender ikkje opp i ein byråkratisk karusell, utdjupar Ap-leiaren.

Vart avvist

Ein av dei som har fått kjenne korleis det er å få tilvisinga si avvist, er styremedlem Tone Raknes i Mental Helse Hordaland.

– Eg er 99 prosent sikker på at eg hadde vore tilbake tidlegare viss eg hadde fått hjelp ved første tilvising, og det er jo litt irriterande, seier ho til NTB.

Raknes var invitert av Arbeidarpartiet til å vere med på presentasjonen av sjukehuspolitikken, men seier at ho elles ikkje har noka tilknyting til partiet.

– Idiotisk

No håpar ho at Støre held løftet viss han får makta etter valet.

– At ein skal bli så mykje dårlegare for å få den hjelpa ein treng, synest eg er idiotisk, rett og slett. Ein vil at folk skal komme tilbake i jobb og tilbake i samfunnet, og ein vil det sjølv òg, og så skal sånne ting halde det tilbake.

Sjølv reknar Raknes seg som spesielt heldig fordi ho har ein fastlege som har spesialutdanning innan psykiatri.

– Han veit kva han skal skrive i denne tilvisinga, men eg fekk jo likevel avslag på den første. Og såg på andre tilvising hadde eg vorte såpass mykje dårlegare at eg fekk komme inn til vurderingssamtale, og då var det ingen tvil om at eg skulle ha oppfølging.

Ventar lenge

I ein rapport frå juni slo Riksrevisjonen fast at mange med psykiske lidingar må vente lenge på helsehjelp, og at det er alvorleg for folk i ein sårbar situasjon.

– Det som også skjer viss du ikkje får den behandlinga du ventar på, er at folk kjøper seg ho. At du må ut og kjøpe psykolog- og helsehjelp, og det er jo noko du berre har råd til viss du har pengar på bok, påpeikar Støre.

Riksrevisjonens undersøking viste at psykisk helsevern avviser omtrent éin av fem tilvisingar.

Tidlegare har Helsedirektoratet opplyst til VG at 23 prosent av tilvisingane til psykisk helsevern vart avvist i 2020, altså nesten éin av fire.

– Mange kunne fått hjelp til kva dei skulle gjere om dei fekk den vurderingssamtalen tidleg, som kanskje konkluderer med at dei ikkje må på sjukehus, at dei kan få hjelp på ein annan måte, men får klarleik i livet i ein veldig vanskeleg situasjon, seier Ap-leiaren.

