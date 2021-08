Virke: – Reiselivet har behov for koronastøtte utover hausten

innenriks

Tala frå Virkes medlemsundersøking viser at det er behov for meir hjelp til dei som framleis er ramma av restriksjonar. I all hovudsak gjeld dette reiselivet og luftfarten.

– Om det ikkje kjem meir hjelp etter 1. oktober, vil det bety unødvendige konkursar og at menneske som har vore permitterte i lang tid, vil miste jobben, seier leiar Astrid Bergmål i Virke Reiseliv.

Sommarsesongen er vanlegvis høgsesong for bransjen, men ifølgje resultata frå august opererer éin av tre verksemder innan reiseliv på under 20 prosent kapasitet samanlikna med før virusutbrotet. Reiselivsverksemder har òg store likviditetsutfordringar, og mange står i fare for konkurs.

Med slike tal er det openbert ikkje er riktig medisin å avslutte all støtte denne hausten, seier Bergmål.

– Reiserestriksjonar som krav til karantene og eit reiseråd for land utanfor Europa, er hovudårsaka til at reiselivsnæringa framleis ikkje er i gang i gang. Det vil vere brutalt om styresmaktene no avsluttar all hjelp til reiselivsnæringa i den siste fasen av krisa, før dei har ei reell moglegheit til å drive som normalt. Det er derfor positivt at stadig fleire parti no tek til orde for å forlengje støtteordningar, seier ho.

(©NPK)