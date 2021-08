Une Bastholm fryktar oljekompromiss: – Det er ein avleiingsmanøver

innenriks

– Det er ein avleiingsmanøver, seier Bastholm til NTB.

Ho ser no med bekymring på signala som har komme den siste tida om eit mogleg kompromiss om oljeleiting.

Ideen er at leitinga skal stanse i umodne område på norsk sokkel, men halde fram i modne område der det allereie er olje- og gassverksemd.

– Eg vil åtvare mot eit slikt kompromiss, seier Bastholm.

– Eg vil gå så langt som å seie at det ikkje er eit kompromiss. Det er berre ei sovepute.

To typar konsesjonsrundar

Bakteppet er at det i oljeforvaltninga i Noreg blir skilt mellom to former for konsesjonsrundar: nummererte rundar og TFO-rundar.

Nummererte konsesjonsrundar har vorte gjennomført sidan 1965. I desse rundane blir umodne delar av sokkelen utforska, der uvissa er større, men der det samtidig er mogleg å gjere store funn. Den 25. konsesjonsrunden vart fullført i juni, medan arbeidet med ein eventuell 26. runde enno ikkje er sett i gang.

TFO-rundane fokuserer derimot på modne delar av sokkelen. Desse rundane blir haldne årleg.

Mellomposisjon

Raudt, SV, MDG og Venstre alle går til val på full leitestans.

KrF har derimot innteke ein mellomposisjon – nemleg at det må bli slutt på nummererte rundar, men at TFO-rundane kan halde fram.

Det er denne mellomposisjonen som no kan sjå ut til å ha vind i segla – og som MDG åtvarar mot.

– Slaget står ikkje ved dei nummererte konsesjonsrundane. Det er tildeling av leiteløyve i dei kjende og modne områda som er vanskeleg politisk, og der vi i miljøpartia må vere stae og kompromisslause på vegner av ungane og dei fattigaste i verda, seier Bastholm.

TFO-rundane dominerer

For å underbyggje argumentasjonen legg ho Olje- og energidepartementets eigne tal på bordet:

* Dei siste åtte åra er det gjennomført ni TFO-rundar og tre nummererte rundar.

* Heile 523 av dei totalt 545 nye utvinningsløyva som er tilbodne i desse konsesjonsrundane, er tilbodne i TFO-rundar.

* I 25. konsesjonsrunde i 2020 vart det tilbode fire utvinningsløyve, mot 61 i TFO 2020.

– Oljebransjen sjølv ser at glansperioden til olja er over, og at det er innanfor modne område det er best potensial framover til å tene pengar på å eksportere olje og gass før verda fasar det heilt ut, seier Bastholm.

– Det er der slaget står. Det er der vi, Venstre, SV og Raudt er nøydde til å vere kompromisslause.

Equinor-signal

Åtvaringa til MDG-leiaren kjem etter at Equinors konserndirektør for utforsking og produksjon i Noreg, Kjetil Hove, i eit intervju med NTB førre veke spelte ned betydninga av dei nummererte rundane.

– Det er TFO-ane som er viktigast for oss, for det er der det største verdipotensialet på norsk sokkel ligg, sa Hove til NTB.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre uttalte i same artikkel at han merkar seg signala frå bransjen.

– Bodskapen frå selskapa no er at det er i dei områda der vi har infrastruktur og funn, at det er mest interessant å kartleggje ressursar. Det synest eg er eit viktig spor å ta med vidare. Men vi må ta kloke avgjerder om dette viss vi får regjeringsansvar, sa han.

Tidlegare har òg statsminister Erna Solberg (H) uttalt at TFO-rundane blir viktigast framover.

