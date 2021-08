St. Olavs orden til Jannicke Mellin-Olsen

innenriks

Mellin-Olsen får utmerkinga for innsatsen sin for norsk klinisk samfunnsmedisin, skriv Kongehuset.

Mellin-Olsen har sidan 2016 vore president i World Federation of Societies of Anesthesiologists (WFSA) og har jobba for å fremje behovet for tilgang til trygg anestesi for menneske i heile verda, skriv Legeforeininga.

Til dagleg jobbar ho på Bærum sjukehus, men har òg vore ute på oppdraget for FN, Forsvaret og fleire bistandsorganisasjonar. Ho har òg vore leiar i Norsk anestesiologisk forening.

Dekorasjonen vil bli overrekt ved eit arrangement på Scandic Hotel på St. Olavs plass i Oslo 10. september klokka 11.

(©NPK)