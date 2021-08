Rystad Energy: Gasskutt i Noreg vil truleg gi auka globale utslepp

innenriks

Det er bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass som har bestilt den nye analysen frå Rystad Energy.

Rapporten vart kontroversiell allereie to veker før framlegginga tysdag fordi programleiar Fredrik Solvang konfronterte MDG-leiar Une Bastholm med nokre av hovudfunna i den då upubliserte analysen under NRKs partileiardebatt i Arendal 16. august.

I rapporten konkluderer Rystad Energy med at eit produksjonskutt i Noreg «med stor sannsynlighet» vil auke dei globale klimagassutsleppa.

Blir erstatta av skitnare gass

Ein viktig del av forklaringa er at norsk gass som blir fjerna frå marknaden, truleg vil bli erstatta med gass og LNG frå land som Russland og USA.

Det gir høgare utslepp enn når gassen kjem frå Noreg.

I rapporten blir det vist til at gass frå Russland har ein utsleppsintensitet som er fire gonger høgare enn norsk gass, medan LNG, flytande naturgass, frå Russland og USA har ein utsleppsintensitet som er sju til ni gonger høgare enn norsk gass.

Eit kutt i oljeproduksjonen i Noreg blir derimot spådd å gi marginalt lågare globale utslepp av klimagassar.

I rapporten legg Rystad Energy til grunn at 91 prosent av eit kutt i produksjon av olje på norsk sokkel vil bli erstatta av andre oljeprodusentar.

– Eit bestillingsverk

Lan Marie Berg, MDGs førstekandidat i Oslo, avviser rapporten som eit bestillingsverk.

– Denne rapporten har null truverd. Dette er ikkje fagfellevurdert forsking, men eit bestillingsverk kjøpt og betalt av oljelobbyen og lagt fram to veker før valet. Noregs tolv leiande økonomar på dette feltet meiner norsk oljekutt har klimaeffekt, og har vist dette i ein fagfellevurdert artikkel publisert i eit anerkjent internasjonalt tidsskrift, seier ho.

Berg viser til ein forskingsartikkel som i si tid gav motsett konklusjon.

SV meiner Noreg må ta ansvar

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken meiner Noreg har eit ansvar uansett.

– Eg skjønner godt at oljelobbyen fryktar dårlegare tider på grunn av klimakrisa, men vi kan ikkje blåse i Noregs ansvar av den grunn. Faktum er at vi må slutte å leite etter ny olje, og viss vi tek det grepet no, har vi tida til å gjere det på ein ansvarleg måte som vernar arbeidsplassane samtidig, seier han.

