Raudt positive til oljeskatteforslag

Finansminister Jan Tore Sanner (H) presenterte regjeringsforslaget til ei ny innretning av skatteordninga tysdag kveld.

– Raudt er positive til denne omlegginga og har lenge meint at subsidiane gjer at det blir bygd ut felt som på sikt vil vere både ulønnsame og bidra til store utslepp, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes i ein e-post til NTB.

Han understrekar samtidig at han meiner regjeringa ikkje er ambisiøs nok. Raudt vil ha ei styrt nedtrapping av petroleumssektoren.

– Dessverre har regjeringa ingen vilje til å kombinere dette med ein aktiv næringspolitikk for å byggje ny industri i Noreg. Det vi treng no, er ei omlegging av kraftpolitikken, å bruke Oljefondet og andre statlege verkemiddel for å byggje opp ny industri slik at dei ressursane som no blir frigjorde, kjem til nytte i det grøne skiftet, seier Moxnes.

