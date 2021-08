Norsk olje og gass: – Endringane er omfattande

innenriks

– Endringane i petroleumsskattesystemet som regjeringa no foreslår, er omfattande, skriv Anniken Hauglie i Norsk olje og gass i ei melding til Vårt Land.

Ho seier organisasjonen skal gå nøye gjennom forslaga og komme med innspel i den kommande høyringa.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) presenterte regjeringsforslaget til ei ny innreiing av skatteordninga tysdag kveld.

– Vi konstaterer at regjeringa understrekar at dei mellombelse endringane vedteke i fjor sommar ligg fast. Når dei opphøyrer, har næringa hatt som utgangspunkt at vi skal tilbake til det ordinære skattesystemet, seier Hauglie.

(©NPK)