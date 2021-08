Kranbilsjåfør er sikta for aktlaust drap etter Flå-ulykka

innenriks

– Vi meiner det er skilleg grunn til å mistenkje mannen for aktlaust drap, seier politiadvokat Andrea Finckenhagen i Søraust politidistrikt til NTB.

Det var NRK som først omtalte siktinga.

Ulykka på riksveg 7 i Gulsvik i Flå vart meldt klokka 22.21 måndag førre veke. Begge køyretøya hamna utanfor vegen, og personbilen byrja å brenne. Brørne Emad (20), Ibrahim (18) og Yahya Jamal Sirwil (17), som sat i bilen, mista livet.

Det har tidlegare vore kjent at politiet ønskte å inndra førarkortet til kranbilsjåføren etter ulykka.

– For å kunne inndra førarkortet må vi ta ut ei sikting, og det er i samband med dette at vi har sikta han for aktlaust drap, seier Finckenhagen.

Ho vil ikkje gå nærare inn på kva det er som gjer at politiet meiner at mannen er ansvarleg for døden til brørne.

Mannen er òg sikta for brot på paragrafen i vegtrafikklova 3, som inneber at ein skal ferdast omsynsfullt og vere aktsam og #varsam i trafikken.