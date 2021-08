Industri Energi reagerer på brå omlegging av petroleumsskatten rett før valet

innenriks

Regjeringa presenterte nyheita på ein hasteinnkalla pressekonferanse tysdag kveld med alle dei tre regjeringspartia representerte. I forkant ville ingen seie kva pressekonferansen skulle dreie seg om.

Forbundsleiar Frode Alfheim i Industri Energi seier til VG at han ikkje har fått sett seg inn i dei foreslåtte endringane enno, men er kritisk til at regjeringa kjem med dette no. Han seier det er ein snodig måte å gjere det på rett før eit val.

– Eg synest det er litt av ein prosess å leggje det fram halvanna veke før valet. Dette råkar ein stor industri. Det hadde vore greitt med eit forvarsel og involvering i kva dette vil bety for arbeidsplassane våre, seier han til avisa.

Leiar Stein Lier-Hansen i Norsk Industri seier dette er starten på ei nedbremsing av oljeverksemda i Noreg.

– Dette er eit grep for å førebu Noreg på at oljealderen går mot slutten. Dette vil bremse leiteboringa, seier Lier-Hansen, og legg til at han må setje seg inn i detaljane.

Det nye skatteopplegget vil innebere at dagens friinntekter og leiterefusjonsordning blir erstatta med ein kontantstraumsskatt og umiddelbar utgiftsføring av investeringar frå 2022. Hensikta er ifølgje regjeringa å gjere skattesystemet mest mogleg nøytralt.

(©NPK)