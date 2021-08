Ap vil sjå nærare på konsekvensane av oljeskattforslaget

innenriks

Finansminister Jan Tore Sanner (H) presenterte regjeringsforslaget til ei ny innreiing av skatteordninga tysdag kveld.

Arbeidarpartiets nestleiar Hadia Tajik vil studere nærare korleis endringane vil slå ut før ho kommenterer innhaldet.

– At også oljeindustrien skal skattleggjast på meir ordinært vis har lege i korta heile tida, men at det skal skje no, har ikkje vore vurdert tidlegare, skriv Tajik i ei tekstmelding til NTB.

– Ei slik endring kan ikkje gjerast utan ei heilskapleg vurdering av rammevilkåra for aktivitet på norsk sokkel, betydninga for arbeidsplassar og framveksten av nye, grøne industriar. Vi vil derfor sjå nærare på desse forholda, før vi tek stilling til forslaget, avsluttar ho.

