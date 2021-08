Vikar-assistent dømt for seksuell omgang med elev

innenriks

Dommen i Gulating lagmannsrett er eitt år mildare enn aktor bad om fordi retten ikkje fann det bevist at den 33 år gamle kvinna hadde misbrukt posisjonen ho hadde overfor eleven til å skaffe seg seksuell omgang, ifølgje Stavanger Aftenblad.

Retten festa derimot ikkje lit til forklaringa hennar om at den seksuelle omgangen, som fann stad fleire gonger, ikkje var frivillig frå hennar side. Sidan det er tvil om talet på gonger det skal ha vore seksuell kontakt mellom dei to, har retten komme til at det berre skjedde éin gong før guten fylte 16 år.

Kvinna erkjende dei faktiske forhold, men nekta straffskuld.

Oppreisningserstatninga vart sett til 30.000 kroner.

