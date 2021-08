Vidare drift av teststasjonane på grenseovergangar inntil vidare

innenriks

I eit brev til grensekommunane opplyser Helsedirektoratet at Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at det blir lagt til grunn at det skal vere eit tilbod om testing i samband med innreise ut året.

Helsedirektoratet skal no vurdere korleis systemet for testing ved innreise bør vere framover – òg beredskap for å oppskalere kapasiteten ved behov. Det er innhaldet i testtilbodet som skal vurderast, og som blir tilrådingar som regjeringa kan fatte avgjerder på bakgrunn av.

– Når ei avgjerd om korleis systemet for testing ved innreise er fatta på bakgrunn av tilrådingane til etatane, vil kommunane få informasjon om dette så snart det finst, skriv Helsedirektoratet.

