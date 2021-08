innenriks

– På det noverande tidspunktet er det vedteke at skular og barnehagar held fram på grønt nivå, med nokre unntak for einingar der det er smitte, skriv Trondheim kommune i ei pressemelding.

Kommunen legg til at sjølv om kapasiteten for testing og smittesporing er pressa, jobbar dei for å auke tilgangen på testar og vil prioritere barn i barnehage og skule.

