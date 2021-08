innenriks

Ein 58 år gammal bergensar er saman med to andre tiltalt for å ha utført dei to drapa 12. januar 2020. Då rettssaka starta i Hordaland tingrett måndag, erkjende 58-åringen straffskuld for drapet på Jan-Øystein Ask Hilby, skriv VG.

På spørsmål om han erkjenner straffskuld for drapet på Silje Helen Kvandal (29), svarte tiltalte:

– Ja, med atterhald.

Forsvarar Einar Råen opplyser at dei vil komme tilbake til kva som ligg i dette atterhaldet.

(©NPK)