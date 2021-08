Teknisk feil sørgjer for drop-in-timer i Oslo

innenriks

– Eg forstår at dette er frustrerande for innbyggjarane våre, og vi jobbar med å nøste opp i køane som har vorte skapte i løpet av tida systemet for testbestilling har vore nede, seier leiar for TISK-strategien i Oslo kommune, Elisabeth Vennevold, i ei pressemelding.

Systemfeilen i kommunen har ført til auka trykk på testtilbodet. Kommunen oppmodar no alle som har behov for koronatest måndag, til å møte opp til drop-in på testsentera. Tysdag formiddag vil det igjen vere mogleg å bestille test via skjema, i tillegg til at det vil vere drop-in-tilbod.

Kommunikasjonsavdelinga opplyste måndag morgon at det såg ut til at det var problem med fleire IT-system i Oslo kommune, og at det vart jobba med å rette feilen.

