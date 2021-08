innenriks

Helseetaten i Oslo stadfesta til VG ved 9.45-tida at det ikkje er mogleg å bestille koronatest på Oslo kommunes nettsider.

Kommunikasjonsavdelinga opplyser til avisa at det ser ut til at det er fleire IT-system i Oslo kommune har problem, og at det blir jobba med å rette feilen.

