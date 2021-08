Smitteauke på 147 prosent i Oslo

innenriks

Alt i alt vart det registrert 2.293 nye tilfelle av covid-19 i Oslo i veke 34, opp 147,1 prosent frå 928 tilfelle i veke 33.

Det viser ei samanstilling NTB har gjort av kommunen sine eigne tal.

Steen kallar det eit kappløp mellom smitte og vaksinasjon.

– Eg er førebudd på at smittetala kan halde fram med å auke i nokre dagar og veker, seier byråden til NTB.

Nest høgaste veketal

Steen påpeikar at det er snakk om det nest høgaste veketalet i Oslo så langt i pandemien.

Men situasjonen er ein heilt annan i dag enn då rekorden vart sett i mars. I dag har 88 prosent av den vaksne befolkninga i Oslo fått minst eitt stikk med vaksine. Vaksinasjonen av 16- og 17-åringar byrjar neste veke, og innan valdagen skal alle vaksne i Oslo ha fått tilbod om dose to.

– Alvoret bak desse tala er annleis no enn i mars. Det kan du sjå når du samanliknar med sjukehusinnleggingar, seier Steen.

Han påpeikar at det var fem til seks gonger så mange innlagde i Oslo førre gong smitten var på same nivå.

Spreier seg blant ungdom

Samtidig spreier smitten seg no primært i yngre alderssegment. Spesielt i aldersgruppa 10–19 er det mykje smitte.

Steen påpeikar at det framleis ikkje er teke noka avgjerd om å byrje å vaksinere unge under 16 år.

– Så her vil smitten halde fram med å utvikle seg, all den tid vi ikkje ønskjer å lukke ned samfunnet igjen, og all den tid vi ikkje opplever at det er veldig sterk sjukdomsbyrde knytt til det, seier han.

Steen meiner smitteauken er mindre skremmande no enn før.

– Eg skulle ønske at vi ikkje hadde smitte. Men vi er ikkje der. Då er det viktig å hugse på at den smitten vi ser no, ikkje er like farleg som då eldre og personar med underliggjande sjukdommar ikkje var verna, seier Steen.

– Vi skal ha respekt for desse smittetala. Dei minner oss om at koronaviruset framleis er der. Vi kan ikkje avlyse pandemien. Men vi skal ikkje vere så redd for det heller.

R-tal på rundt 2,0

Nasjonalt auka smitten med 89,2 prosent til 8.214 smitta førre veke, opp frå 4.342 smitta veka i førevegen, ifølgje tala som blir melde frå registeret MSIS like etter midnatt kvar dag.

Assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sa måndag til NRK at det såkalla R-talet i praksis har auka til rundt 2. Det betyr at kvar smitta person i snitt spreier smitten vidare til to nye.

Forklaringa ligg i at deltavarianten er langt meir smittsam enn tidlegare virusvariantar.

– Deltavarianten gir ein betydeleg høgare virusutskillelse enn tidlegare virusvariantar og smittar allereie frå dag to til dag sju. Det er ei kortare inkubasjonstid og høgare smittsomhet samanlikna med tidlegare variantar, utdjupar Nakstad overfor NTB.

Åtvarar mot festing

Ifølgje Nakstad vil vaksinasjonen etter kvart hjelpe oss med å avgrense smittespreiinga.

Men førebels er berre 55 prosent av befolkninga fullvaksinert, samtidig som folk har mykje kontakt med kvarandre.

– Det betyr at det er veldig viktig å følgje dei grunnleggjande smittevernreglane – å halde seg heime når ein er sjuk, halde avstand til andre og avgrense sosial kontakt og festing, seier Nakstad.

