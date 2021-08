Salet av lusemiddel halvert under pandemien

innenriks

Nye tal viser at salet av legemiddel for å fjerne lus fall med 52 prosent frå 2020 til 2021. Frå 2019 til 2020 var reduksjonen nærare 25 prosent, ifølgje Apotekerforeningen.

– Tala er tydelege. I første halvår i fjor vart det selt over 38.000 pakningar med lusemiddel. Hittil i år viser same tal 19.800 pakningar. Salet av lusemiddel er dermed halvert under pandemien, seier Hanne Andresen, farmasøyt og fagdirektør i Apotekforeningen.

Ho seier at sjølv om det er lite lus, er det viktig å sjekke seg. Folkehelseinstituttet tilrår at ein sjekkar seg minst ein gong i månaden.

– Når det blir avdekt lus, er det viktig å behandle raskt og riktig slik at ein ikkje smittar andre. Viss alle sjekkar jamleg, vil vi kanskje klare å halde førekomsten av hovudlus på eit lågt nivå også i tida framover, seier Andresen.

(©NPK)