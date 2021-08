Nakstad: R-talet den siste veka ligg på rundt 2

innenriks

Det siste døgnet vart det registrert 907 koronasmitta i Noreg. I snitt er det den siste veka registrert 1.173 koronasmitta per dag. Tilsvarande snitt for sju dagar sidan låg på 620, så trenden er stigande.

– Vi er oppe i rundt 10.000 smitta per veke som er registrert. R-talet er i praksis på rundt 2, og ikkje 1,1 som det er modulert, viss vi ser på tala for den siste veka, seier assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK.

Smittetalet, eller R-talet, seier kor mange ein smitta person smittar vidare.

– Vi har eit veldig smittsamt virus, meir smittsamt enn det vi hadde før. Vi har mykje normalkontakt, og vi er ikkje ferdig med vaksinasjon. Det er kanskje dei tre hovudforklaringane på kvifor det er som det er, seier Nakstad.

Han seier at deltaviruset, som no er totalt dominerande i Noreg, smittar raskare – kanskje allereie etter dag to etter at du er smitta. I tillegg er det vesentleg fleire viruspartiklar ein skil ut, samanlikna med dei gamle virusvariantane.

Nakstad seier at det å vere vaksinert med to dosar, er viktig for å avgrense smittespreiing i Noreg.

Ifølgje oppdaterte tal frå Folkehelseinstituttet (FHI) natt til måndag har 3.005.069 nordmenn no fått dose to av koronavaksinen. 3.849.843 har fått første dose, viser tala.

