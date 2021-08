I gang med tredje vaksinedose på Ahus

innenriks

Vaksinane vil bli sette onsdag og torsdag denne veka, opplyser Ahus i ei pressemelding.

Studien undersøkjer den immunologiske responsen etter vaksinasjon mot koronaviruset hos pasientar som går på immundempande behandling. Hos enkelte pasientar som bruker immundempande medisinar, har det vorte påvist svak eller manglande antistoff-respons etter to dosar vaksine mot covid-19

– Vi veit frå tidlegare studiar av andre vaksinar at personar som går på immundempande behandling, kan ha dårlegare vaksinerespons. Derfor undersøkjer vi no nærare om desse pasientane kan ha redusert vern av vaksine mot covid-19 sjukdom òg, seier leiar for studien på Ahus, overlege og postdok Kristin Kaasen Jørgensen, i pressemeldinga.

Studien undersøkjer antistoffnivå mot SARS-CoV-2, i tillegg til sjukdomsdata og medisinbruk.

– Så langt har studien vist at dei aller fleste pasientane har god effekt av vaksinen. Hos mellom 10 og 15 prosent av pasientane ser vi likevel at effekten dessverre ikkje er god nok. Desse blir tilbodne ein tredje vaksinedose, fortel Kaasen Jørgensen.

Resultata av dei første analysane i studien vil vere klare hausten 2021.

(©NPK)