Høgre mest tilbake, Raudt og SV fram i ny TV 2-måling

innenriks

Raudt går fram med 0,9 prosentpoeng til 7,2 prosent på TV 2s siste måling utført av Kantar. Dersom det hadde vore stortingsval i morgon, ville det betydd at stortingsgruppa til partiet aukar frå eitt til tolv mandat.

Også SV viser musklar med ei oppslutning på 10,2 prosent, ein framgang på 0,3 prosentpoeng.

Resultatet er SVs beste på TV 2s partibarometer sidan hausten 2005. Til saman har Raudt og SV dobla oppslutninga si sidan valet i 2017.

Ikkje fleirtal

Både Arbeidarpartiet og Senterpartiet går svakt fram til høvesvis 22,6 prosent (+0,2) og 11,5 prosent (+0,3). Men målinga styrkjer likevel Sps nedgang den siste tida, og trass i SVs framgang har ei trepartiregjering med Ap, Sp og SV framleis ikkje fleirtal, men får 82 mandat.

MDG får ein liten nedgang på 0,3 prosentpoeng til 5 prosent.

Men samtidig pustar dei tre partia til venstre for Aps storebror i nakken: Samla får SV, Raudt og MDG støtte frå 22,4 prosent av veljarane, medan Ap altså får 22,6 prosent.

Høgre ned, Frp opp

Høgre må tole ein tilbakegang på heile 1,3 prosentpoeng til 19,2 prosent. Frp gjer på si side eit hopp på 1,1 prosentpoeng til 11,8 prosent og passerer dermed Sp. Samtidig ligg partiet langt dårlegare an enn ved førre stortingsval og mistar ifølgje målinga sju av 27 stortingsmandat.

Venstre går tilbake 0,4 prosentpoeng til 4,4 prosent, men held seg likevel på «riktig» side av sperregrensa.

Det gjer derimot ikkje KrF, som igjen hamnar under sperregrensa med 3,8 prosent. Men partiet får tre mandat, noko som ifølgje TV 2 opnar ei teoretisk moglegheit for at KrF kan melde seg på lista over parti som kan bidra til eit fleirtal på 85 mandat.

Kategorien «andre», som har fått uvanleg høg oppslutning på fleire målingar den siste tida, fell med 0,9 prosentpoeng til 4,3 prosent.

Målinga vart teken opp i perioden 23. til 27. august, med 996 spurde. Feilmarginen er ikkje oppgitt.

(©NPK)