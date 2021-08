Forsvarsministeren tek imot dei siste norske soldatane frå Afghanistan

innenriks

Flyet tok av frå Kabul klokka 4.34 norsk tid og er på veg til Tbilisi, opplyste Forsvarsdepartementet måndag morgon. I ei pressemelding seinare måndag melder dei at soldatane blir venta heim etter klokka 17.30 måndag kveld.

– No har vi avslutta det norske militære bidraget i Afghanistan. Etter tjue års innsats kjem den siste soldaten no heim. Eg har stor respekt for den innsatsen som er lagd ned gjennom alle desse åra, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Forsvarsministeren seier dei siste dagane i Kabul har vore svært krevjande for det norske personellet.

– I ein kaotisk situasjon har dei gjort alt dei kan for å støtte evakuering, redde liv og hjelpe skadde. Eg er imponert og vil takke alle for innsatsen dei har lagt ned, seier han.

Ingen pasientar igjen

Noreg har leidd feltsjukehuset på flyplassen i Kabul. Etter eksplosjonane i Kabul torsdag kom 50 pasientar inn til behandling ved sjukehuset, opplyser oberstløytnant og talsperson Ivar Moen ved Forsvarets operative hovudkvarter til NTB.

Allereie fredag var dei fleste av desse ute av sjukehuset. Då dei siste norske styrkane drog, var det ingen pasientar igjen.

– Det var ingen pasientar idet vi pakka saman. Dei få som var igjen fredag, vart sende vidare i systemet før den siste nedpakkinga vart sett i verk og soldatane trekte seg ut, seier han.

Han seier mesteparten av sjukehuset, som er amerikansk-drive, no er pakka ned.

– Det er eit amerikansk sjukehus der Noreg har bidrege ved delar av sjukehuset med personell og materiell. Det er gjort førebuingar slik at store delar av materiellet er pakka saman, men noko forbruksmateriell blir igjen på flyplassen, seier Moen.

Heilskapsvurdering

Han seier det er gjort grundige vurderingar og nøye førebuingar i forkant av den siste evakueringa. Soldatane skulle vere ute innan slutten av månaden.

– Det er ei heilskapsvurdering gjort i nært samarbeid med dei amerikanske styrkane som gjorde at dei vart trekte ut no, seier Moen.

I tillegg til personellet ved feltsjukehuset har Forsvaret hatt personell for å støtte Utanriksdepartementet i evakueringa frå Afghanistan. Det inkluderer personell frå spesialstyrkane.

Saman med forsvarsleiinga vil forsvarsminister Frank Bakke-Jensen møte det norske personellet når dei landar på Gardermoen ein gong etter 17.30 måndag.

Pakkar ned i Tbilisi

I Tbilisi, der flya frå Kabul mellomlandar, har Noreg personell frå Brigade Nord.

I alt er det eit femtitals soldatar frå ulike einingar i Forsvaret som den siste veka har jobba i Tbilisi med å evakuere norske statsborgarar og personar med tilknyting til Noreg frå Afghanistan, skriv Forsvarets forum.

Den norske leiren ligg inne på den militære delen av Shota Rustaveli Tbilisi internasjonale lufthamn.

Forsvaret stadfestar overfor Forsvarets forum at også den norske leiren i Tbilisi førebur seg på å pakke saman og reise heim til Noreg måndag kveld.

Uklart for vidare evakuering

Rundt 1.100 menneske er frakta i tryggleik til Noreg i samband med evakueringa av Afghanistan. Flyplassen har i nokre dagar vore stengd for innslepp, og både Noregs og andre lands evakuering er avslutta.

Det er likevel framleis nokre norske borgarar igjen i Afghanistan.

– Vi held fram arbeidet vårt og held kontakt med mellom anna dei som er registrerte på reiseregistrering.no. UD har hatt eit tydeleg reiseråd sidan mars 2018 om å ikkje reise til Afghanistan, og 4. august bad vi norske borgarar forlate landet. Det er likevel nokre norske borgarar igjen i Afghanistan som no er i ein vanskeleg situasjon, i Kabul og rundt i landet, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Ho seier Noreg samarbeid med andre land med klare forventningar om at den sivile flyplassen må opnast igjen, slik at norske borgarar og afghanarar som ønskjer det, kan komme seg ut av landet.

– Vi held kontakt med dei som er igjen, og også med organisasjonar som har dialog med dei, seier Eriksen Søreide.