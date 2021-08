Fleire enn nokon gong førehandsstemmer

innenriks

Måndag var det registrert 579.257 førehandsstemmer til stortingsvalet. Det svarer til 14,9 prosent av alle stemmeføre.

– Det er dobbelt så mange som har førehandsstemt no, samanlikna med same tidspunkt i 2017, seier valforskar Johannes Bergh til NTB.

Det er særleg på tampen av valkampen at folk strøymer til for å førehandsstemme. Ved førre stortingsval vart halvparten av førehandsstemmene gitt frå seg den siste valkampveka.

– Eg vil tru auken kjem av koronapandemien og all merksemda tilknytt stemmegiving. Det er nok mange som ikkje vil stå i kø, seier Bergh, som er forskingsleiar ved Institutt for samfunnsforskning.

Stabiliserer

Dei siste vekene har det vore teikn på meiningsmålingane til at ein del veljarar flyttar seg mellom parti eller set seg på gjerdet. Men når det er mange som førehandsstemmer, «låsast» stemmene inne fordi ein ikkje kan ombestemme seg i ettertid. Det kan bidra til å roe ned biletet, og at straumdraga blir mindre enn dei elles ville vore, ifølgje Bergh.

Mange førehandsstemmer kan òg slå fordelaktig ut for parti som er på søkkande kurs.

– Når ein førehandsstemmer, kan ein jo ikkje endre stemma etterpå. Det betyr at parti som låg godt an tidleg, men som går tilbake seinare i valkampen, kan ha sikra seg nokre ekstra stemmer, seier Berg.

På motsett vis kan parti som klarer å mobilisere mot slutten av valkampen, tape på at mange allereie har avlagt stemma si.

– Dei klarer kanskje ikkje å ta ut heile gevinsten. Ofte har til dømes Arbeidarpartiet klart å mobilisere i løpet av valkampen. Ein kan tenkje seg at dei ikkje vil ha fordel av at mange har stemt allereie, seier han, men påpeikar at biletet vil vere nyansert frå val til val.

Fleire i byane

Parti som står sterkt i storbyane, har oftast veljarar som stemmer før valdagen. Bergh nemner MDG, SV, Raudt og Venstre.

– Det er truleg praktiske grunnar som ligg bak. I byane er det veldig enkelt å førehandsstemme, det er mange vallokale, og det er lagt godt til rette for det, seier Bergh.

Ringerike i Buskerud og Eigersund i Rogaland er kommunane som har den høgaste delen stemmer til no. Der har høvesvis 28,9 og 28,3 prosent av dei stemmeføre ved stortingsvalet stemt.

Masfjorden i Hordaland og Nore og Uvdal i Buskerud har den lågaste delen stemmer til no med høvesvis 2,8 og 4,6 prosent.

Når ein stor del av veljarane allereie har stemt, betyr det òg at valkampen får litt mindre betydning.

– Samtidig veit vi at valkamp er viktig i Noreg. Det er mykje dynamikk, og veljarane følgjer meir med på politikk enn dei elles gjer, seier Bergh.

