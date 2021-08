Brørne som omkom i Flå-ulykka vart gravlagde måndag

innenriks

Rundt 200 personar møtte opp då dei tre måndag vart gravlagde ved Åmot kyrkjegard i Modum, skriv NRK.

Imam Ali Naesr, frå moskeen i Ski, leia seremonien. Han seier til NRK at det ikkje var plass til alle, slik at ein måtte dele opp i fleire grupper. Alle som var til stades, var der for å be for dei omkomne.

Dei tre brørne omkom då bilen dei sat i, kolliderte med ein kranbil på riksveg 7 ved Gulsvik i Hallingdal mellom Nesbyen og Hønefoss førre måndag. Begge køyretøya hamna utanfor vegen, og personbilen byrja å brenne.

Dei tre brørne høyrde heime i Flå og Noresund.

Politiet har førebels ikkje sagt noko om årsaka til ulykka.

